[2.28 J2百年構想EAST-B第4節 いわき 1-2 藤枝 ハワスタ]偉大な先輩に一矢報いるビューティフルゴールだった。いわきFCのMF山中惇希は0-1で迎えた前半30分、MF中島舜のシュート性のクロスをMF西谷亮がフリックした浮き球に反応すると、そのまま左足を一閃。「ちょっと浮いて難しいかなと思ったけど力が抜けて打てたので良かった」。落ち際をボレーで叩いてゴール右隅に突き刺し、一時同点に追いつくゴールとなった。左ウイング