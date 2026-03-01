いわき24歳MF山中惇希が左足ボレー弾!! 敵将槙野とは旧知の間柄…試合中に肩抱かれ談笑「ゴール決めんなよ」

いわき24歳MF山中惇希が左足ボレー弾!! 敵将槙野とは旧知の間柄…試合中に肩抱かれ談笑「ゴール決めんなよ」