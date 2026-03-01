[3.1 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第4節](ギケンス)※14:00開始主審:宗像瞭<出場メンバー>[高知ユナイテッドSC]先発GK 17 猪瀬康介DF 3 福宮弘乃介DF 4 小林大智DF 22 藤森隆汰MF 8 高野裕維MF 10 佐々木敦河MF 14 関野元弥MF 16 上月翔聖MF 73 田中稔也FW 9 新谷聖基FW 20 杉山伶央控えGK 1 大野来生DF 23 松本大地MF 11 三好麟大MF 76 三門雄大FW 18 青戸翔FW 33 長疾風監督吉本岳史[奈良クラブ]先発GK 96 マルク・ヴィトD