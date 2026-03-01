『ラブひな』『魔法先生ネギま！』などで知られる元漫画家で参院議員の赤松健氏が2026年2月28日、『常人仮面』の原作者・一路一氏をめぐる小学館のウェブコミック配信サイト「マンガワン」の対応を受け、提案を行った。原作者として「一路一」名義で新連載問題となっているのは、『常人仮面』の原作者・一路一氏の過去の逮捕歴をめぐる小学館の対応だ。一路一氏はかつて「山本章一」名義で漫画『堕天作戦』の原作者をつとめていた