「審査対象者」との初めての顔合わせ【漫画】本編を読む学生時代に二次創作漫画を描いたことがきっかけで、漫画家として活動中の幌山あき(@porosanba)さん。2023年2月にX(旧Twitter)にて公開された「星屑家族」は2.9万いいねを獲得し、子供を持つことが免許制になった社会を描いたユニークな作品だ。本作を描いたきっかけや裏話しなどについて、幌山あき(@porosanba)さんに伺った。■親になるために必要な「余裕」を審査する審査官