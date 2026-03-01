子どもを望む″親″を審査!?子を持つ資格が必要となった社会の審査官は子どもたち。心の奥底に迫る話題作！【作者に聞く】
学生時代に二次創作漫画を描いたことがきっかけで、漫画家として活動中の幌山あき(@porosanba)さん。2023年2月にX(旧Twitter)にて公開された「星屑家族」は2.9万いいねを獲得し、子供を持つことが免許制になった社会を描いたユニークな作品だ。本作を描いたきっかけや裏話しなどについて、幌山あき(@porosanba)さんに伺った。
本作「星屑家族」は、子供を持つことが免許制となった世界を描いた作品。社会が親を選別するという世界では、「扶養審査官」が扶養免許証の合格審査を行い、不幸な子供を作らない理想の世界を築いてきた。主人公ヒカリは扶養審査官として、これまで多くの大人たちを審査してきたが、社会のために力を尽くす彼自身もまた、親を求めるひとりの子供であることが見過ごされていくーー。
作者の幌山あきさんは、「コロナ禍でペットレンタルが人気」というニュース特集が、本作の着想のきっかけになったと語る。「実際にペットを飼育できるかどうか判断するために、まずはレンタルしてみるというサービスだそうです。その特集を見てなるほどと思いながらも、『その判断材料とされた動物たちの行末は？』という疑問を感じたことで本作を描こうと思うに至りました」と話してくれた。
作中に登場する「扶養資格適正審査」は、子供を扶養するために必要な「余裕」があるかどうかが基準となる。「時間的、金銭的、環境的、身体的、精神的etc…どれか1つでも切迫してしまうと生活のバランスを崩し、そのしわ寄せが弱者である子供に向かってしまうため、『他者をケアできる余裕を持っているかどうか？』ということを審査する設定です」と、その詳細を教えてくれた。
その一方で、幌山あきさんの理想の親像について尋ねると、「これは私にも分からないので、日々思考しながら漫画を描いてます。恐らく、永遠に分からないだろうと思っています」と明かす。そして、最後に読者に向けて、「主人公であるヒカリの内面の移り変わりを見ていただきたいです」とメッセージを送った。
取材協力：幌山あき(@porosanba)
