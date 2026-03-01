シャーロット・ホーネッツ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ日付：2026年3月1日（日）開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 109 - 93 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのシャーロット・ホーネッツ対ポートランド・トレイルブレイザーズがスペクトラム・センター（Charlotte）