鈴木亮平が主演を務める日曜劇場『リブート』（TBS系）は3月3日放送の第6話で第1章が完結する。 参考：『リブート』伊藤英明に抱く“違和感の正体”合六と同じセリフが暗示する真北の二面性 第5話では、鈴木亮平が一人二役を演じる儀堂と早瀬のタッグが、「これまでバディとして活動していた幸後一香（戸田恵梨香）に騙されていた」として結託。ビジュアル的にも驚愕な展開を迎え、いったい誰を信じていいのか