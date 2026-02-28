ラスタバナナは25日、準固体電池を採用したモバイルバッテリー3製品を発売した。価格は4950円から。 準固体電池は、リチウムイオン電池に比べて発火や膨張が起こりにくく、安全性の高さと寿命の長さが特徴だという。サイクル寿命は約1000回で、これは従来の3倍程度とのこと。 ワイヤレス充電対応版は、バッテリー容量が5000mAhで、Magsafeのワイヤレス充電では15W、USB Type-Cでは最大20WのPD充