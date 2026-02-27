27日、パキスタンとアフガニスタンの国境トルカム周辺に集まったタリバン兵（AP＝共同）【イスラマバード共同】パキスタン軍は27日未明、アフガニスタンの首都カブールを含む各地に大規模空爆を実施した。26日に国境地帯で起きたアフガンのイスラム主義組織タリバン暫定政権部隊による攻撃への報復だとした。パキスタン軍は2日間でタリバン兵と武装勢力の計274人を、タリバン側はパキスタン兵55人をそれぞれ殺害したとしている。