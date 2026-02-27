競馬界が年度末を迎える今週は、土日阪神で11鞍。日曜の桜花賞トライアル、チューリップ賞ではアランカールと新コンビを組む。暮れの阪神JFでは1番人気に支持され、最後方、大外から追い込んでの5着と敗れたものの、能力の高さは間違いない。母のシンハライトは2016年のチューリップ賞を制しており母子制覇の期待もかかる。【武豊日記】競馬界は年度末を迎えます土日で11鞍●武豊 今週の騎乗馬・2月28日（土）阪神3Rレッドレベ