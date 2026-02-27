水戸ホーリーホックは27日、2026−27シーズンの明治安田J1リーグにおけるホームスタジアムとして、笠松運動公園にある陸上競技場『水戸信用金庫スタジアム』を使用することを発表した。クラブからの発表によると、水戸は同日付けで、『水戸信用金庫スタジアム』のホームスタジアムとしての使用が、茨城県より承認されたという。2026−27シーズンの明治安田J1リーグより、新たな本拠地に移ってホームゲームを戦っていく予定だ。