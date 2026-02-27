【モデルプレス＝2026/02/27】Snow Manの渡辺翔太が2月26日、自身の Instagramを更新。イタリアに向かう空港でのショットを公開した。【写真】スノメンバー「ビジュ大優勝すぎる」ファン衝撃のハイトーンヘア姿◆渡辺翔太、ハイトーンヘア披露渡辺は飛行機とイタリアの国旗とともに、写真を複数枚投稿。自身がアンバサダーを務めるイタリアのラグジュアリーブランド「TOD’S（トッズ）」の2026年秋冬コレクションショーに出席する