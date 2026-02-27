Snow Man渡辺翔太、印象ガラリなハイトーンヘアでイタリアへ「爽やか」「ビジュ大優勝すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/27】Snow Manの渡辺翔太が2月26日、自身の Instagramを更新。イタリアに向かう空港でのショットを公開した。
【写真】スノメンバー「ビジュ大優勝すぎる」ファン衝撃のハイトーンヘア姿
渡辺は飛行機とイタリアの国旗とともに、写真を複数枚投稿。自身がアンバサダーを務めるイタリアのラグジュアリーブランド「TOD’S（トッズ）」の2026年秋冬コレクションショーに出席するために、イタリア・ミラノへ渡航する際の空港での姿を公開した。ベージュのセットアップを着用し、以前のダークトーンのブラウンとは印象がガラリと変わったハイトーンカラーのヘアスタイルを披露している。
この投稿にファンからは「ただただかっこいい」「スタイリッシュで素敵」「爽やかなハイトーンヘア」「ビジュ大優勝すぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノメンバー「ビジュ大優勝すぎる」ファン衝撃のハイトーンヘア姿
◆渡辺翔太、ハイトーンヘア披露
渡辺は飛行機とイタリアの国旗とともに、写真を複数枚投稿。自身がアンバサダーを務めるイタリアのラグジュアリーブランド「TOD’S（トッズ）」の2026年秋冬コレクションショーに出席するために、イタリア・ミラノへ渡航する際の空港での姿を公開した。ベージュのセットアップを着用し、以前のダークトーンのブラウンとは印象がガラリと変わったハイトーンカラーのヘアスタイルを披露している。
◆渡辺翔太のヘアスタイルが話題
この投稿にファンからは「ただただかっこいい」「スタイリッシュで素敵」「爽やかなハイトーンヘア」「ビジュ大優勝すぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】