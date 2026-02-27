NTTドコモは、ローソンで対象商品を購入すると、ボーナスポイントを上乗せで進呈するキャンペーンを開催する。期間は3月1日～8月31日まで。 期間中の毎月1日～末日の間、ボーナスポイント対象商品をdポイントカードを提示して購入し、月合計100ポイント以上のボーナスポイントをためると、もれなく20ポイントが追加で進呈される。キャンペーン分の進呈上限は、月2