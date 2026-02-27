スマートホームの中枢デバイス「SwitchBot AIハブ」が、AIエージェント「OpenClaw」に対応した。これにより、ユーザーはLINEやDiscord、iMessageなど、50以上のチャットアプリから自然な会話でデバイスが制御でき、家電操作や提案、タスク実行まで一気通貫で行えるようになる。●AIが意図を理解して「まとめて動く」OpenClawを搭載したAIハブは、曖昧な指示も理解。「寝る準備」と話しかけるだけで、照明を落とし、カーテンを