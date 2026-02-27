2月25日夜、CMディレクターの浜崎慎治容疑者（49）が、東京都世田谷区で飲酒した状態で自動車事故を起こし、道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕された。各メディアによると、世田谷の路上でポルシェとタクシーの交通事故が発生し、警視庁玉川署員が急行したところ、浜崎容疑者のポルシェが民家の外壁にぶつかっていた。現場で浜崎容疑者の呼気を検査したところ、基準値を超えるアルコールが検出されたという。浜崎