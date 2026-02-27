元テレビ東京のTVプロデューサーの佐久間宣行氏が25日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に生出演。自身の就職活動を振り返った。「俺も就職活動、普通にやったからね。マスコミだけ受けた人間でもなんでもないから。だから俺、テレ東受かってやめたけど、途中で」と語った。「その頃でいうと、商社はほぼ受かったと思うよ」と笑い飛ばし「俺、LF（ニッポン放送）落ちてるから、ちゃんと