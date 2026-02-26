大谷翔平、フリー打撃は状態次第も「やりたいとは思う」ドジャース・大谷翔平が26日、バンテリンドームで行われた野球日本代表「侍ジャパン」の練習に参加した。大谷はこの日、グラウンドでは打撃練習を行わなかったが、27日のフリー打撃については「やりたいと思う」と発言。ファンも「期待値爆上がり中」などと心待ちにしている。侍ジャパンは27、28日は中日との強化試合に臨む。練習後に会見に臨んだ大谷はフリー打撃につい