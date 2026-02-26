ビザ・ワールドワイド・ジャパンは2月20日、「Visa杯 お金の達人一首大会」を開催した。Visa杯 お金の達人一首大会本大会は、金融リテラシー向上を目的とした同社の教育活動の一環として、高校生を対象に実施された。当日は、参加者が2人1組のチームで対戦し、複数チームが同時に競技を行う形式で進行した。高校生同士の交流を深めながら、楽しみつつ金融や経済を学ぶ場となり、優勝チーム並びに成績優秀チームには表彰および賞品