4万年前のマンモスの小像。古代文字の前身の可能性がある記号が刻まれている/Hildegard Jensen/Universität Tübingen（CNN）4万年あまり前の石器時代の人々が道具や小像に刻んだ記号や模様が、古代文字の前身だった可能性がある。23日に学術誌PNASに掲載された石器時代の彫刻に関する研究で明らかになった。ドイツで発見された260点の遺物に刻まれた模様は、現代の文字体系とは大きく異なるものの、約5300年前にメソポタ