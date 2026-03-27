一昔前まで美容整形はある種タブー視されており、施術を受けたことを公言する人はほとんどいなかった。しかしいま、時代は大きく変わった。芸能人やキャバクラ嬢など、容姿を売りにする女性だけではなく、一般企業の会社員や公務員、女子大生までもが気軽に美容整形を行うようになった。だがそのウラで、まさかの「失敗」に泣くことになった女性が続出していた――。整形トラブルの相談件数は年間１万超え最新の調査によると、年間