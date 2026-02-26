県議会2月定例会はきょう代表質問が行われ、山形県の吉村知事は、衆議院選挙後の県と国との関りについて、県政課題解決のために県選出議員との連携を強めていきたいとしました。 先日の衆院選では、県内の3つの小選挙区で与党・自民党の議員が当選し、鈴木憲和議員は第二次高市内閣でも農林水産大臣をつとめています。 吉村知事はきょうの代表質問で、県選出国会議員との関わりについて問われると、連携を強化し県政課題に臨むと