卓球のWTTシンガポールスマッシュ2026女子シングルスの試合で世界ランキング1位の中国の孫穎莎（スン・インシャー）がイエローカードをもらう場面があった。25日の2回戦でルーマニアのサウスポー、サマラと対戦した孫は、ゲームカウント1-1で迎えた第3ゲーム、自身の打った球がネットに当たりポイントを失った後に、なかなか構えに入らなかったということで遅延行為（タイムディレイ）でイエローカードを受けた。中国のSNS・微博（