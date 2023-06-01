サムスン電子ジャパンは、完全ワイヤレスイヤホン「Samsung Galaxy Buds4／4 Pro」を発表した。価格は「Galaxy Buds4」が3万1350円、「Galaxy Buds4 Pro」が4万1250円。3月12日に発売される。 Galaxy Buds4 Pro フィット感が向上した新デザイン Galaxy Buds4 「Galaxy Buds4」「Galaxy Buds4 Pro」ともに、ブレード部分にメタル素材を採用し、デザインを刷新した。また、ピンチ操作エリアをへこませることで