サムスン電子ジャパンは、完全ワイヤレスイヤホン「Samsung Galaxy Buds4／4 Pro」を発表した。価格は「Galaxy Buds4」が3万1350円、「Galaxy Buds4 Pro」が4万1250円。3月12日に発売される。

Galaxy Buds4 Pro

フィット感が向上した新デザイン

Galaxy Buds4

「Galaxy Buds4」「Galaxy Buds4 Pro」ともに、ブレード部分にメタル素材を採用し、デザインを刷新した。また、ピンチ操作エリアをへこませることで、操作性も高めている。

Galaxy Buds4

1億件以上の耳データの分析と1万回以上のシミュレーションを重ね、高いフィット感を実現。装着時の快適性も向上したという。

さらに、クレードル（ケース）はクラムシェル型へと変更。収納しやすい設計とし、上部を透明にすることで、機能性とファッション性の両立を図ったとしている。

カラーはホワイトとブラックの2色。加えて、「Galaxy Buds4 Pro」のみSamsung.com限定カラーとしてピンクゴールドをラインアップする。

ホワイト

ブラック

低音強化によるHi-Fiサウンド

「Galaxy Buds4 Pro」はウーファー径を8.5mmから9.3mmへ拡大（約20％大型化）した。また、2-wayスピーカーと24ビットコーデックにより、重低音から高音域までクリアな再生をうたう。

両モデルともANC（アクティブノイズキャンセリング）を強化。「Galaxy Buds4 Pro」は最大36dB、「Galaxy Buds4」は最大27dBまで対応する。

Galaxy Buds4 Pro

ヘッドジェスチャーに対応

さらに、両モデルはヘッドジェスチャー操作に対応した。たとえば、着信時にうなずくことで受話、首を横に振ることで拒否や通話終了が可能となる。サムスンは満員電車でスマートフォンが操作できないときなどに活用できるとしている。

そのほか、音声でマルチAIにアクセスできる機能や、リアルタイム翻訳に対応する通訳機能など、AI関連機能も搭載する。

ホワイト

ブラック

ピンクゴールド

3月12日以降は、発売記念として購入キャンペーンを実施。Galaxy Buds4シリーズとGalaxy S26シリーズを同時購入すると、Buds4シリーズが10％割引となる。

主なスペック 項目 Galaxy Buds4 Pro Galaxy Buds4 形状 カナル型 オープン型 大きさ（本体/ケース） 18.1×19.6×30.9mm51×51×28.3mm 18.3×19.3×30.5mm51×51×28.3mm 重さ（本体/ケース） 5.1g／44.3g 4.6g／45.1g スピーカー 強化された2-wayスピーカー 1-wayスピーカー マイク 片側3台（合計6台） 耐久性 IP57 IP54 Bluetooth v6.1 対応コーデック AAC、SBC、SSC（Samsung Seamless Codec）、SSC-UHQ LE Audlo 対応 バッテリーサイズ 61mAh／530mAh 45mAh／515mAh 音楽再生時間（ANCオン） 6／26時間 5／24時間 音楽再生時間（ANCオフ） 7／30時間 6／30時間 通話時間（ANCオン） 4.5／20時間 3.5／18時間 通話時間（ANCオフ） 5／22時間 4／20時間 アクティブノイズキャンセリング 36db 27db 周囲の音 対応 360オーディオ 対応 スーパークリアコール 対応 アダプティブANC 対応 アダプティブEQ 対応 音声の検出／サイレンの検出 対応 非対応 ヘッドジェスチャー 対応 マルチAIエージェント 対応