ASUS JAPANは2月25日、大画面16型ノートPCでASUS Zenbook史上最軽量の約1.2kgを実現した「ASUS Zenbook SORA 16（UX3607OA）」と、約990gで約33時間のバッテリー駆動を実現した「ASUS Zenbook SORA 14（UX3407NA）」の2製品計6モデルを発表した。いずれもCopilot＋ PCで、3月下旬以降の発売を予定している。ASUS Zenbook SORA 16（UX3607OA）ASUS Zenbook SORAシリーズは、日本国内でモバイルノートPCの実用調査を行い、持ち運びや