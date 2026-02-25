大分県内のインフルエンザ患者数は2週連続で減少したものの、依然警報水準を上回っています。 【写真を見る】インフルエンザ患者数 大分県内で2週連続減少も、依然「警報レベル」を大きく上回る 2月22日までの1週間に県内58の医療機関から報告されたインフルエンザ患者数は2620人で、前の週から1100人余り減少しました。県内では2週連続で患者が減少したものの、定点あたり45.17人と依然、警報基準の30人を大きく上回っています