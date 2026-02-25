セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、冷凍食品が200円引きになるキャンペーンを3月6日から毎週金・土・日曜に実施します。【マジ？】タダになる商品も？200円引き対象の冷凍食品がコレです！同キャンペーンは、冷凍食品の組み合わせ自由で、1回の会計で3個購入するのが条件。1週目は3月6〜8日、2週目は同月13〜15日、3週目は同月20〜22日、最終週は同月27〜29日です。