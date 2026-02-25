アウトドアブランドは、コロナ禍のキャンプブームの終わりに伴って正念場を迎えている。そんな中、広告費ゼロで即完売を連発し、顧客の4人に1人が100万円以上を費やすブランドが存在する。経営コンサルタントの高橋功さんは「2014年に創業したneru design works（ネルデザインワークス）の戦略は、『低コストで無駄のない商品』が正義とされる日本メーカーの常識を覆している」という――。■238人のアンケートが示す「異常な熱量