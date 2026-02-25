米マイクロソフト（MS）が、他社のクラウドサービスで「マイクロソフト365」など自社のソフトウエアを使う事業者らに高額な利用料を課し、クラウド市場の競争を阻害している疑いがあるとして、公正取引委員会は25日、独禁法違反の疑いでMSへの審査を始めた。関係者への取材で分かった。東京の日本法人に同日、立ち入り検査した。