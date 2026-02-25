高齢者ばかりを狙って不当な高値で中古マンションを販売していたとして、不動産会社の社長ら9人が逮捕されました。これまでに7億5000万円ほどをだまし取ったとみられています。記者「不動産会社社長の男がうつむきながら出てきました」詐欺の疑いで逮捕された「寿不動産」の社長・石井寛一容疑者（42）。指定暴力団・住吉会傘下組織の幹部です。石井容疑者ら「不動産投資をすれば利益が得られる」2023年、ともに逮捕された男らと共