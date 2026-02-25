¥­¥æ¡¼¥Ô¡¼¤Ï¡¢2·î28Æü(ÅÚ)Ž¥3·î1Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢ÅìµþŽ¥½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¡È¥³¥¯¤È¤¦¤ÞÌ£¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡É µÊ¿©¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKEWPIE MAYO FES 2026¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£3·î1Æü¤Î¡Ö¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¸ÂÄê¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÄó¶¡¤Î¤Û¤«¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡¤ä¸¦µæ°÷¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³¥é¥Ü¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¡Ö¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢¥­¥æ¡¼¥Ô¡¼¤¬ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÀ½Â¤Ž¥ÈÎÇä¤·¤¿1925Ç¯3·î¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÆüËÜµ­Ç°Æü¶¨²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±