¡Ú2Æü´Ö¸ÂÄê¡Û¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¡¢¡Ø¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÎÆü¡ÙµÊ¿©¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ / ¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤äÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É
¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤Ï¡¢2·î28Æü(ÅÚ)Ž¥3·î1Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢ÅìµþŽ¥½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¡È¥³¥¯¤È¤¦¤ÞÌ£¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡É µÊ¿©¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKEWPIE MAYO FES 2026¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
3·î1Æü¤Î¡Ö¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¸ÂÄê¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÄó¶¡¤Î¤Û¤«¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡¤ä¸¦µæ°÷¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³¥é¥Ü¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤¬ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÀ½Â¤Ž¥ÈÎÇä¤·¤¿1925Ç¯3·î¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±¼Ò¤¬À©Äê¤·¤¿¡£
Äó¶¡¤¹¤ë¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡È¥³¥¯¤È¤¦¤ÞÌ£¡É¤¬ÆÃÄ§¤ÎÍñ²«¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¡£¡Ö¤Þ¤¼¥Þ¥è¥Ç¥£¥Ã¥×¡×¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¡Ö2¼ï¤Î¥Þ¥è¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¡ÖÁª¤Ù¤ë¥Þ¥è¥í¡¼¥ë¥µ¥ó¥É¡×2¼ï¤Î·×5ÉÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤·¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¼¥Þ¥è¥Ç¥£¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ë¹¥¤¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤ä¿©ºà¤ò¤Þ¤¼¤ë¡È¤Þ¤¼¥Þ¥è¡É¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢5¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é3¤Ä¤òÁª¤Ó¡¢ÌîºÚ¤ä¥Ý¥Æ¥È¤ò¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä»Ò¤É¤â¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ì£¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤ëµ¡²ñ¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥ê¥¢¿©ÉÊ¤¬¡¢3·î1Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥¥æ¡¼¥Ô¡¼ ¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤È¤¿¤Þ¤´¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡£¥¥æ¡¼¥Ô¡¼ ¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤µ¤ì¤ë¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë³«È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÒÂ¿ÍÍ¤ÊÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¡Ó
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢É½¾ð²òÀÏµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿AI¤¬¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¤Î¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¡È¥Þ¥è´é¡É¤òºÎÅÀ¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥è´é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤òÍÑ°Õ¡£µðÂç¥Þ¥è¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤È¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò»î¿©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¸¦µæ°÷¤Ë¤è¤ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¡È¥³¥¯¤È¤¦¤ÞÌ£¡É¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤±¤ëÂÎ¸³¥é¥Ü¤âÀßÃÖ(Í×ÅöÆüÍ½Ìó)¡£¡Ö¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥Þ¥è¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òºî¤ì¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡Ò³«ºÅ³µÍ×¡Ó
¼Â»Ü´ü´Ö: 2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)Ž¥3·î1Æü(Æü)
±Ä¶È»þ´Ö: 10:00¡Á17:00
²ñ¾ì: Shibuya Sakura Stage(½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1¡Ý1)
