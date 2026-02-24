幼少期の子どもたちにラグビーの楽しさを知ってもらうイベントが、きょう山形市の幼稚園で開かれました。園児が初めてのトライに挑戦です。 【写真を見る】トライ！ラグビーの楽しさを体験県内初開催のイベントで子どもたちがラガーマンに変身！（山形） 赤と白の日本代表ジャージに袖を通し、笑顔がはじける園児たち。山形市の諏訪幼稚園で開かれたこのイベントは、ラグビーあそびの体験を通し