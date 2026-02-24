Image: Khadas 飛び道具的な要素もあるという。Khadasの「Mind Pro」は、デスクトップ級のパワーが持ち運びできる超小型ボディに詰め込まれたミニPC。仕事やAI処理をこなしつつゲームも楽しめる性能に、次世代感あるデザイン・設計が印象的な1台となっています。執筆時点では約1,800ドルで予約販売がスタートしています。 Image