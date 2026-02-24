「ジェンダー差別」とは、性別にもとづいて不当な扱いや差別を受けることを指します。女性に対する性差別に目が向けられることが多いかもしれませんが、男性もまた「男性はこうでなくてはいけない」という偏見や差別にさらされている場合があります。今回紹介するのは、小林美香さんが著した『その〈男らしさ〉はどこからきたの？広告で読み解く「デキる男」の現在地』という書籍です。「広告の中で『男らしさ』がどのよう