米電気自動車（EV）大手テスラのロゴ（ロイター＝共同）米電気自動車（EV）大手テスラの日本法人の従業員が解雇無効を求めて東京地裁に起こした訴訟で、法人が請求を全面的に受け入れる「認諾」の手続きを取り、復職を認めたことが分かった。原告代理人の坪井僚哉弁護士が24日、記者会見して明らかにした。坪井弁護士によると、米国本社が経営悪化による人員削減方針を打ち出したのを受け、日本法人は整理解雇を実行。原告が20