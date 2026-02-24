ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」の三浦璃来選手（24）が2026年2月23日、自身のインスタグラムを更新。ペアを組む木原龍一選手（33）との衝撃的なショットを披露した。「五輪マークに乗っているように見えますが」三浦選手は「五輪マークに乗っているように見えますが、龍一くんに投げられてます！！」といい、五輪マークのモニュメント前で撮影された写真を投稿した。三浦選手が