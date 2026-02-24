ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」の三浦璃来選手（24）が2026年2月23日、自身のインスタグラムを更新。ペアを組む木原龍一選手（33）との衝撃的なショットを披露した。

「五輪マークに乗っているように見えますが」

三浦選手は「五輪マークに乗っているように見えますが、龍一くんに投げられてます！！」といい、五輪マークのモニュメント前で撮影された写真を投稿した。

三浦選手が書いているように、木原選手が三浦選手を投げ上げた瞬間がとらえられている。写真の1枚目は「2026ミラノオリンピック pic（1）」とのことで、五輪マークのちょうど真上のところで開脚したポーズの三浦選手が笑顔をみせていた。一方、2枚目は「2022北京オリンピック pic（2）」とのことで、同じ構図の写真を、4年前の北京五輪の際にも撮影していたようだ。

この投稿には、「りくりゅう最高〜」「すごい高さ」「どちらも凄いです」「信頼関係を表すベストショット！」「投げられ上手に投げ上手！」といったコメントが寄せられていた。