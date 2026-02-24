パートで働いている人の中には、社会保険料の負担が発生しないように、働き方を調整している人も多くいます。とはいえ、「実際に壁を超えたらどれくらい手取りが減るのか」「社会保険料を支払うメリット」については、知らない人も多いかもしれません。 本記事では、第3号被保険者の仕組みと社会保険料の壁を整理し、壁を少し超えた場合の手取り減少額や、社会保険に加入するメリットについて解説します。 「第