Anthropicは2026年2月23日に、「Claude Codeを使ってCOBOLを使ったレガシーシステムを近代化する手法」を解説するブログを公開しました。このブログが公開された後、IBMの株価が13％超も急落しています。IBM is the latest AI casualty. Shares tank 13% on Anthropic programming language threathttps://www.cnbc.com/2026/02/23/ibm-is-the-latest-ai-casualty-shares-are-tanking-on-anthropic-cobol-threat.htmlAnthropic tou