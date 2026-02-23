ワンワールドは、オーレ・オルヴェル氏を最高経営責任者（CEO）に任命した。4月1日付けで就任する。オーレ・オルヴェル氏は、スカンジナビア航空、LOTポーランド航空、エア・ベルリン、カタール航空を経て、2025年4月までフィンエアーの最高商務責任者（CCO）を務めていた。ミッド・スウェーデン大学で経済学の学位を取得し、ペンシルベニア大学ウォートン校の戦略思考・リーダーシップ育成プログラムの認定資格も取得している。オ