ワンワールドは、オーレ・オルヴェル氏を最高経営責任者（CEO）に任命した。4月1日付けで就任する。

オーレ・オルヴェル氏は、スカンジナビア航空、LOTポーランド航空、エア・ベルリン、カタール航空を経て、2025年4月までフィンエアーの最高商務責任者（CCO）を務めていた。ミッド・スウェーデン大学で経済学の学位を取得し、ペンシルベニア大学ウォートン校の戦略思考・リーダーシップ育成プログラムの認定資格も取得している。

オルヴェル氏は、「世界の旅行にとって極めて重要な時期に、ワンワールドに加盟できることを光栄に思います。加盟航空会社と共に、世界最高峰のアライアンスをアピールし、お客様の旅をより豊かにし、新たなツールやテクノロジーの活用に向けて、引き続き取り組んでまいります。グローバルなネットワーク、共通のイノベーション、そして卓越性への飽くなき追求を組み合わせることで、加盟航空会社、そのお客様、そして私たちがサービスを提供する地域社会に、これまで以上に大きな価値を提供できることを楽しみにしています」とコメントした。

アメリカン航空のCCOに就任した、ナサニエル・ピーパー前CEOの後任となる。