女子プロレスラーでタレントの上原わかな(29)が22日、自身のインスタグラムを更新。かわいいコスプレ姿を披露した。 【写真】白くてかわいい子猫ちゃんが似合ってる！ 「今日は2月22日」と投稿。「ニャンニャンニャンで #ねこの日 」とつづり、猫耳のカチューシャと肉球付きの猫の手袋をはめ、ポーズを決める写真を掲載した。 フォロワーからは「わかにゃん可愛い過ぎるにゃ～」、「かわえ