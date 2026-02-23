柳志荽（リュ・ジヒョン）韓国代表監督（55）の心境は柳賢振（リュ・ヒョンジン、39、ハンファ・イーグルス）がよく理解している。2026ワールドベースボールクラシック（WBC）を準備する韓国野球代表には最近、悪材料が続いている。2023年杭州アジア競技大会の金メダルの「ワンツーパンチ」だった文棟柱（ムン・ドンジュ、ハンファ）、元兌仁（ウォン・テイン、サムスン）が相次いでけがで抜けた。19日には韓国系メジャーリ