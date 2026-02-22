¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÈëÆ¿À­¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ËÅ¬¤·¤¿Ãæ±û¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Peer-to-peerÊý¼°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡ÖBriar¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤ÏBluetooth¤äWi-Fi¤ÇÄ¾ÀÜÄÌ¿®¤Ç¤­¡¢ÄÌ¿®ÆâÍÆ¤Ï¥¨¥ó¥É¥Ä¡¼¥¨¥ó¥É¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Secure messaging, anywhere - Briarhttps://briarproject.org/Download Briar Desktop for Linux, Windows and macOS - Briarhttps://briarproject.org/download-bri