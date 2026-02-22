ドイツのメルツ首相率いる最大与党が、14歳未満のSNS利用を禁止するよう政府に求める決議を採択しました。【映像】ドイツの最大与党が決議する様子ロイター通信などによりますとドイツのメルツ首相が率いる最大与党の保守、キリスト教民主同盟は、21日に開かれた党大会で14歳未満のSNS利用を禁止する決議を採択しました。当初、16歳未満と提案していたところを引き下げた形です。また、SNSを運営するプラットフォームに対し