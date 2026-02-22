2月22日、東京競馬場で行われた9R・ヒヤシンスステークス（L・3歳オープン・ダ1600m）は、岩田望来騎乗の7番人気、ラッキーキッド（牡3・美浦・加藤征弘）が勝利した。クビ差の2着にドンエレクトス（牡3・美浦・高木登）、3着に2番人気のイッテラッシャイ（牡3・美浦・斎藤誠）が入った。勝ちタイムは1:36.7（良）。1番人気でR.キング騎乗、アルカディアカフェ（牡3・美浦・堀宣行）は、6着敗退。【画像】イッテラッシャイを所