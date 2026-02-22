【NASCAR】開幕戦 デイトナ500／日本時間2月16日【映像】相次ぐ玉突き事故で騒然（実際の様子）アメリカで大人気のレース、NASCAR（ナスカー）の2026年開幕戦にして年間屈指の伝統レース『デイトナ500』が開催。マシン3台が横並びで競い合う“スリーワイド”状態から玉突き状態で今季初の多重クラッシュが起き、サーキットは騒然となった。レースは中盤、85周が過ぎたところで、先頭集団からマシンが混雑していて3台横並びのま